وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الطبي للحالات المستقبلة من غزة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خطة تقديم الدعم الصحي للحالات المستقبَلة من قطاع غزة، بهدف تقديم العلاج اللازم، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

خطة تقديم الدعم الصحي

وقدّم الوزير في مُستهل العرض شرحًا حول الحالات التي جرى استقبالها في المستشفيات، مؤكدًا وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر، موضحًا أنه جرى الإبلاغ من الجانب الفلسطيني عن قائمة 81 مصابا ومرافقيهم، وجرى وصول 46 فقط من المصابين، وفي انتظار باقي المصابين، وجرى فحص المصابين ومراجعة تقاريرهم الطبية وتوجيههم لأقرب مستشفى للعلاج، وتسكين آخر حالة الساعة 8:30 صباحًا.

وأشار إلى أنه جرى تحريك أطقم للدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، واستقبال 331 من رعايا الدول الأجنبية منهم 69 طفلا، جرى تقديم الرعاية الصحية لهم من خلال أطباء الحجر الصحي وتطعيم الأطفال.

وشرح وزير الصحة خطة تقديم الدعم الصحي للمصابين من هذه الأحداث، موضحا أنها تتضمن مخطط الاحتياج للخدمات الصحية، ومخططا لمستشفيات الإحالة والنقاط الطبية، مع جاهزية مستشفيات الإحالة، وخطة الطب الوقائي، مع جاهزية مستشفيات الإحالة بالأمصال والتطعيمات وأكياس الدم، وأيضا خدمات بميناء رفح البري.