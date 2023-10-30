وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى توقيع البروتوكول الأول بين الوزارة متمثلة في قطاع التدريب والبحوث، بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة.

تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال الجودة الصحية

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يتضمن وضع واعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال الجودة الصحية والاعتماد للعمل بها في المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة للعاملين بالقطاع الطبي.

وأكد أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، في ضوء رؤية مصر 2030، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة بمواكبة أساليب التدريب الطبي المهني الإداري المتطورة، لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال «عبدالغفار»، إنه جرى توقيع البروتوكول الثاني بين الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بشأن الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والتحسين المستمر لها، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة التسجيل وتطوير واعتماد معايير الجودة وتطبيقها، حيث وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة.

وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي

وتابع أنه بموجب البروتوكول، يجري وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي للتسجيل والاعتماد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لعمل تلك المنشآت ضمن منظومة التطبيق الصحي الشامل حين تطبيقها قي المحافظات.

تقديم التدريبات اللازمة على معايير وقواعد الرقابة الصحية

ولفت «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم التدريبات اللازمة على معايير وقواعد الرقابة الصحية لمقدمي الخدمة بالهيئة للعامة للرعاية الصحية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الهيئتين وتنعقد بصفة دورية للتقييم والمتابعة والوقوف على المستجدات.