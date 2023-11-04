وزير الصحة: نستقبل من 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا يوميا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحة والسكان، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية دائما، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوما بيوم الموقف ويتم رصد الحالات وإرسال تقارير يومية من أجل دعم الأشقاء.

وأضاف وزير الصحة: «الأعداد الخاصة بالمصابين متوسطها من 40 لـ50 حالة من المصابين، ونستطيع استقبال أكثر من ذلك ولكن المتحكم بالأعداد هو الجانب الآخر، وهو الذي ينسق مع الهلال الأحمر المصري، ويتم التعامل مع الحالات بكفاءة وحرفية، ونستطيع التعامل مع كافة الأعداد».

تابع: «إذا وجدنا بعض الحالات التي تستدعي مشاركة الدول الصديقة سنفعل ذلك، ولكن كافة الإمكانيات متاحة للتعامل بمصر، ولدينا قدرة إستيعابية».