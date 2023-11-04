خبيرة طاقة: تفاقم التضخم نتيجة تعاقب الأزمات وآخرها حرب غزة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة شؤون الطاقة، إنَّ تعاقب الأزمات على الاقتصاد العالمي، وحاليا اندلاع حرب غزة، أثرت بالسلب على الوضع، خاصةً أنَّ التصعيد في غزة، ألقى بظلاله على أسعار الطاقة وبالتالي تفاقم أزمة التضخم.

«علي»: تلاحق الأزمات على الاقتصاد العالمي

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ «الأزمات العالمية تتلاحق فلم يكد العالم يلتقط أنفاسه من جائحة كورونا، حتى جاءت الأزمة الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل الأسواق والاقتصادات، وأهمها ملف الطاقة الداخل في كل مناحي الحياة، ثمًّ لحقتها عملية طوفان الأقصى».

الحرب الحالية أطاحت بالنظريات المالية

وتابع أستاذة الاقتصاد، «الحرب الحالية أطاحت بالنظريات المالية والاستثمارية بالنسبة إلى الأسواق، لتهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بطوفان اقتصادي حقيقي، وقواعد الاقتصاد الكلي لم تعد تمارس داخل الأسواق التي كأنها قرأت ما بين السطور، بمعنى دخول العالم محنة جديدة اقتصادية لأسواق مكلومة على كل الأصعدة».