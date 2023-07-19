«إكسترا نيوز»: التضخم العالمي لا يزال مرتفعا.. وتوقعات بتباطؤ النمو

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات على الاقتصاد العالمي؛ إذ أدت على نحو مباشر في عام 2022 إلى حدوث موجة تضخمية عالمية.

أسباب التضخم الاقتصادي

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية قناة «إكسترا نيوز»، أن التضخم الاقتصادي له سببان وهما ارتفاع معدلات الطلب ويتم السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، والثاني هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والحلول هي رفع أسعار الفائدة ويعتبر حل قصير المدى للسيطرة على التضخم.

وتابع «غنيم»، أن مصر من الدول السابقة للمناداة بوجوب عمل دفاع تمويلي دولي لحل مشاكل الدول النامية واقتصادها؛ فهي تعتبر مورد للمواد الخام والعمالة أيضا.