رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز»: التضخم العالمي لا يزال مرتفعا.. وتوقعات بتباطؤ النمو

كتب:

مريم جاد
05:22 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات على الاقتصاد العالمي؛ إذ أدت على نحو مباشر في عام 2022 إلى حدوث موجة تضخمية عالمية.

أسباب التضخم الاقتصادي

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية قناة «إكسترا نيوز»، أن التضخم الاقتصادي له سببان وهما ارتفاع معدلات الطلب ويتم السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، والثاني هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والحلول هي رفع أسعار الفائدة ويعتبر حل قصير المدى للسيطرة على التضخم.

وتابع «غنيم»، أن مصر من الدول السابقة للمناداة بوجوب عمل دفاع تمويلي دولي لحل مشاكل الدول النامية واقتصادها؛ فهي تعتبر مورد للمواد الخام والعمالة أيضا.

اقرأ المزيد:

وزير البترول يبحث مع شركات عالمية مشروعات استكشاف الذهب بصحراء مصر الشرقية

مركز أبولو لعلاج الأورام بالأشعة البروتونية يقدم أحدث وسائل علاج السرطان في مصر بالتعاون مع مجموعة الأميدا

النائب أيمن محسب: «التحالف الوطني» نموذج فريد للعمل الأهلي في مصر

توافد آلاف الموهوبين على نادي المنيا لإجراء اختبارات كابيتانو مصر

علي جمعة: الحرب في الإسلام للدفاع عن النفس فقط

السيسي في ختام قمة دول جوار السودان: نناشد المجتمع الدولي بتخفيف وطأة الحرب

سياسي سوداني: «قمة الجوار» بالقاهرة مبادرة مهمة.. ونرحب بكل جهد لوقف الحرب
بقلم مريم جاد