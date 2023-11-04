قطع البث واخترق التلفزيون الإسرائيلي.. أول تعليق من الهاكر الأردني يوسف خضر

الكوارث المتلاحقة والأحداث المأساوية ومخاوف سكان قطاع غزة، دفعت الكثير من الناس للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بطرق شتى، ومنهم المهندس الأردني يوسف خضر، الذي قام باختراق القناة 13 الإسرائيلية وقطع البث المباشر، ورفع علم فلسطين مصاحبة لكلمات بلادي، وجاء ذلك تعبيرًا عن حالة الغضب التي تسود العالم العربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

هاكر أردني يخترق القناة 13 التابعة للاحتلال الإسرائيلي

بكلمات «بلادي بلادي» وعلم فلسطين، عبر يوسف خضر، 19 عامًا، عن رفضه لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في حق أهالي غزة، حيث قام باختراق قناة إسرائيلية أثناء قيام مذيعة باستعراض ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال لا إنسانية ضد المدنيين من الأطفال والنساء، وعبر خلال حديثه، لـ«الوطن»: «كان بالنسبة لي نوع من أنواع دعم القضية الفلسطينية، لأنها قضية كل شريف».

حقيقة اختراق قناة إسرائيل

درس الهاكر يوسف، الأمن السيبراني بالأردن، وكان يأمل دومًا في حل المشكلات الأمنية، وفي سعيه لدعم القضية الفلسطينية قرر اختراق القناة: «حاولت ادعم فلسطين ولو برفع علمهم على القناة، دعمي للقضية كان مختلف لكن حاولت اساعد المتضررين بطريقتي، وبث الخوف في قلوب المحتل بأنه من السهل الوصول إليهم».

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أراد يوسف بث الأمل في قلوب الفلسطنيين بأن علمهم ما زال مرفوعًا، وصوتهم مسموع، وكذا إيصال رسالة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأن العرب سينالون منهم في كل الأحوال، وقال: «لن نتخلى في أي وقت من الأوقات عن القضية الفلسطينية، ده أملي وأمل كل الشرفاء».

ردود الأفعال

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب الأردني واختراقه لقناة دولة الاحتلال الإسرائيلية 13 خلال البث المباشر، وتباينت ردود الأفعال: «كان 70% منهم بيدعمني، و30% لم يبدو اهتمام، لكني حسيت أن ده في صالح أهل غزة ورفع شعورهم المعنوي».