أستاذ قانون دولي: يجب توثيق ما يحدث في فلسطين مهما طال الزمان أو قصر

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، تخضع للقانون الدولي، إن كانت إسرائيل وافقت على ذلك أم لا، هذا ليس مهمًا، فكل دولة أو شخص باسم دولة، يكترث هذه الجرائم الكبرى، يخضع لتطبيق القانون الدولي عليه، ويمكن ملاحقته بذلك، وبالتالي فهي محسومة من ناحية القانون.

«بودن»: لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة

أضاف «بودن» خلال مداخلته، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يستهدف مجموعة من البشر، على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، وكذلك إذا وقع تهجير قسري، فإن ذلك ممنوع من قبل القانون الدولي، أي أنه لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة.

«بودن»: مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين ممنوع

وتابع «بودن» مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين مهما كان، هو أمرًا ممنوعًا ويخضع للقانون الدولي، ولهذا السبب فإن التوثيق مسألة مهمة، طال الزمان أو قصر.