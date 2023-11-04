حزب المؤتمر: دور ملموس لـ«حياة كريمة» والتحالف الوطني في دعم فلسطين

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية من كافة الاتجاهات، وهذا ليس بجديد على مصر على مر التاريخ، حيث تتبنى القضية، ومنذ الأزمة التي قاربت على شهر تقريبا، هناك تحركات على الأرض من مختلف الجهات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية وإنهاء الأزمة.

جهود المجتمع المدني في دعم القضية الفلسطينية

وأشاد غنيم، بجهود المجتمع المدني في القضية، قائلا: «المجتمع المدني يقوم بدور ملموس في القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصلان بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة».

مبادرة من إنسان لإنسان

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له إلى إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار «من إنسان لإنسان» لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، يأتي ذلك تكثيفًا لدور حياة كريمة الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية، لافتا إلى أن هذا هو الدور المعهود عن الدولة المصرية بمختلف طوائفها وشرائحها ومؤسساتها.

وأكد السعيد غنيم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم أيضا بدور كبير وجهد ملموس على أرض الواقع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتأتي تلك الجهود بالتزامن مع التحركات المصرية الدولية والإقليمية على مستوي الجهات المختلفة لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.