وزير الخارجية الأمريكية: نعمل على تأمين معيشة النساء والأطفال في غزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين في الفصائل الفلسطينية قالوا إنهم سيكررون ما حدث في 7 أكتوبر ونحن لن نقبل ذلك أو نتساهل معهم، ونؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات التي تحميها من تكرار ما حدث في 7 أكتوبر وهو ما أكدناه مع الحكومة الإسرائيلية لحماية حياة الناس وضمان عدم وقوع خسائر من المدنيين.

وأوضح بلينكن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة، أننا نعمل بلا كلل على تأمين معيشة النساء والأطفال في غزة والحصول على المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أهمية زيادة حجم المساعدات إلى الفلسطينيين وضمان التنقل الآمن لهم ولأولادهم، وإعادة بناء المنازل.