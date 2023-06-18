أنتوني بلينكن يصل بكين.. أول زيارة لدبلوماسي أمريكي للصين من 5 سنوات

وصل أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الصين اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط بارقة أمل بأن تسفر هذه الزيارة إلى حل الأزمة التجارية بين البلدين، ومناقشة أزمة تايوان.

بلينكن يصل إلى الصين اليوم

وتأتي الزيارة التي كان من المفترض أن تنعقد في فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيل زيارة بلينكين إلى الصين بسبب أزمة اختراق منطاد صيني الأجواء الأمريكية، وتوقف قنوات الاتصال الرسمي بين البلدين، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية.

وأفاد التقرير أن الأزمة التجارية بين البلدين بالإضافة إلى الخلافات بسبب تايوان، ستكون على رأس المناقشات بين بلينكين ورئيس الصين ومجموعة من الدبلوماسيين رفيعي المستوى من البلدين.

العلاقات الصينية الأمريكية

وبحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية، فأن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات كبيرة، إثر الحرب غير المعلنة بينهم مؤخرَا، حيث تمنع الولايات المتحدة وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الالكترونية، واتهامها لمحاولة التجسس على مواقع عسكرين، في الوقت الذي نددت فيه بكين بالحادث واعتبار إن اسقاط المنطاد إهانة للدولة الصينية.

يشار إلى أن العديد من الدول القريبة من الصين أو يدعمون الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من تذبذب واضطراب الاتصال بين القوتين العظمتين، حيث هناك تخوفًا من عرقلة الاقتصاد العالمي الذي قد يؤدى إلى صدام، بسبب إساءة كل طرف تفسير نوايا الآخر.