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وزير الريادة الفلسطيني: تهجير 1.5 مليون فلسطيني من منازلهم بغزة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:14 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الوضع في فلسطين

الوضع في فلسطين

قال أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل، لافتا إلى أن مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة.

إعادة الإنترنت لغزة 

وقال إن الأحداث الأخيرة في غزة بمثابة مثال حي على كيفية قيام الضغط العام والدعوة من خلال منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام بإشعال حركة عالمية، وبينما اجتمع الناس من جميع مناحي الحياة، كان مطلبهم الجماعي واضحًا: إعادة الوصول إلى الإنترنت والاتصالات إلى غزة.

وأوضح أن الضغط المتولد من خلال الحملات والعرائض عبر الإنترنت والتصميم الثابت لعدد لا يحصى من الأفراد، لعب دورا محوريا في زيادة الوعي بالأهمية الحاسمة لشبكات الاتصالات، ما يؤكد ضرورة إبقاء العالم مطلعا على الوضع على الأرض.

 

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