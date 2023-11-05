عروسان يحتفلان بزفافهما على أنغام «أنا دمي فلسطيني»: «بنبدأ حياتنا بدعم غزة»

حزنهما على ما يحدث لأطفال ونساء وكبار غزة المحتلة، كان دفاعا لهما لاستغلال حفل زفافهما في توصيل رسالة إنسانية للجميع مفادها «إنقذوا فلسطين»، وذلك بعد أن شاهدا البروباجاندا الغربية الغاشمة التي تدعم مجازر إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، فقرر العروسان المصريان محمد سالم وإسراء شامل، الرقص على أنغام أغنية «أنا دمي فلسطيني» في حفل زفافهما الذي أقيم بإحدى قاعات محافظة كفر الشيخ.

عروسان يحتفلان بزفافهما على أنغام «أنا دمي فلسطيني»

بعلم فلسطين وعلى أنغام «أنا دمي فلسطيني»، دخل العروسان إلى إحدى قاعات الأفراح، بعدما اتفقا أن يبدأ حياتهما بدعم غزة المحتلة ضد العدو الصهيوني، وفق حديث «محمد» لـ«الوطن»: «قبل الفرح وتحديدا من وقت بدء المجازر الإسرائيلية قررنا نبدأ حياتنا بدعم غزة، ونوصل رسالة رفض للعالم با يحدث وسط صمت المجتمع الدولي، وكمان قولنا نفكر الناس حتى لو مستوى تجمعنا البسيط بضرورة دعم أهالينا في غزة».

قبل حفل الزفاف قرر العروسان شراء علم فلسطين والاتفاق مع منظم الحفل على الدخول على وقع لاأغنية أنا دمي فلسطيني، فضلا عن رسائل التوعية اليت أراد أن يرسلاها للحاضرين، وفق العريس: «عكملنا كدة لإن فرحنا تزامن مع العدوان الإسرائيلي في غزة، فقلت لازم أبعت رسالة من خلال استغلال تجمع فرحنا، ونفكر الناس ونسيب أاثر طيب، إحنا بنبدأ حياة جديدة، وفي أسر في فلسطين مش قادرين يوصلوا للحظة دي، بيدفنوا ولادهم قبل ما يفرحوا، فكان لازم نفتكرهم حتى في لحظاتنا الخاصة، ممكن ناس كتير تعمل زيينا ودي تبقى رسايل قوية للعالم».

العريس: «الناس كانت مبسوطة بعلم فلسطين»

سعادة كبيرة انتابت العروسان وحضورهما خلال حفل الزفاف، حتى أن بعض المشاركين بكوا وثمنوا هذه الخطوة، وفق «محمد»: «الناس تفاعلت جدا مع رقصنا وسبقتهم دموعهم طبعا على الأطفال والشباب والنساء اللي بيموتوا، وكتير هنونا على الخطوة دي لإنها بتعكس قد إيه كلنا حاسين بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، إحنا بنقول دايما إن الدم واحد، فده كمان محتاجينه يترجم في أفعال».

يتابع العروسان ما يقوله الإعلام الغربي عن فلسطين المحتلة، وككثير من الناس يرفضون دعم الدول الأوروبية لسياسة إسرائيل التي لا تعرف الإنسانية ولا تعترف بالقوانين الدولية: «الغرب بيدعم العدو بلا هوادة، فإحنا لازم ندعم أهالينا في فلسطين بلا توقف، لازم دعمنا يكون وسيلة ضغط على المجتمع الدولي نحو التحرك لوقف هذه المجازر ضد مدنيين عُزل، وكمان وقف انتهاك القوانين الدولية، إسرائيل بلا رادع، وفلسطين بلا حماية دولية».