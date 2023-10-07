عروسان رومانيان يحتفلان بشهر العسل على شواطئ الغردقة.. عشاء رومانسي على أضواء الشموع

قرر سائحان يحملان الجنسية الرومانية قضاء شهر العسل على شواطئ الغردقة التي يعشقانها، وتوثيق أولى خطوات حياتهما على الأراضي المصرية، وبالفعل بدأت مراسم زفافهما على احد الشواطئ بعشاء رومانسي على ضوء القمر وأضواء الشموع في جو من السعادة والفرح والسرور، والتقاط الصور التذكارية، ثم نشرها على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

زفاف روماني على شواطئ الغردقة

تقول جيني، التي تحمل الجنسية الرومانية، أنها سعيدة جدا بتواجدها في الغردقة، لافتة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن زوجها «روبر» فاجأها بعشاء رومانسي للاحتفال بأول أيام شهر العسل على شواطئ الغردقة.

وأكدت أن زوجها أعد لها مفاجأة وهي قضاء شهر العسل على شواطئ الغردقة، وفي اول يوم وصول أعد لها العشاء الرومانسي على ضوء القمر وأضواء الشموع لتوثيق حبهما وأولى أيام زواجها.

وأشار روبر، الذي يحمل الجنسية الرومانية أيضا، عن سعادته بقضاء شهر العسل في الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن شهر العسل يشمل برامج ورحلات سياحية الي الأقصر والقاهرة لرؤية المعالم الأثرية ويشهد حضارة الفراعنة، مؤكدا أن مصر بلد الحضارات.

عشاء رومانسي للسياح على شواطئ الغردقة

وأشار سامح مصطفى مدير بأحد فنادق الغردقة المنظمة للاحتفال، إلى أن الفنادق تحرص دائما على سعادة السائحين تبتكر وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ وعمل انتعاشة سياحية حيث تم تجهيز عشاء رومانسي وجلسات تصوير للسائحين بحثا عن رضاء السائحين.

وأكد أن السياح حرصوا على التفاعل ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة على الغردقة وجذب مزيد من السياح.

انتعاش السياحة في الغردقة

وأشار سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن السياحة تعيش أزهى عصورها، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الرحلات السياحية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، وذلك نتاج طبيعي لمجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد.