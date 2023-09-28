عروسان يوزعان مصاحف وأدوات مدرسية على المعازيم.. فرح دا ولا مسابقة؟

مشهد يأثر القلوب، ظهر به عروسين في مركز ملوي بمحافظة المنيا، أثناء حفل زفافهما، إذ ارتدى العريس الزي الأزهري المميز «الجبة والقفطان والعمامة» فيما ارتدت العروس فستان زفاف أبيض ونقاب، ما أثار إعجاب الكثير من الحضور.

حفل زفاف بالزي الأزهري

أراد الشيخ رائد يحيي وزوجته أميرة لطفي، أن يحتفلا بزفافهما على الطريقة الإسلامية التي اعتادت عائلتهم الاحتفال بها منذ سنوات كثيرة وقالت العروس لـ «الوطن»: «العريس ابن خالي واحنا في العيلة متعودين أننا نعمل الفرح بالطريقة دي، وكمان أختي كان فرحها كدا وأغلب صحابي وأهلي مختمرين ومنتقبين»

استبدل العروسين ليلة الحناء بعمل أمسيه دينية وجرى خلالها ترديد الأناشيد والابتهالات، واستمع فيها أهل القرية للقرآن الكريم بصوت أشهر القراء وسط تجمع الأهل والأصدقاء، كما تم عمل مسابقة جرى خلالها توزيع هدايا مختلفة، وقالت العروس: «العريس احتفل وعمل أمسية بدل الحنة، كانت على أول الشارع، وكان فيها بيتم توزيع هدايا للشخص اللي بيجاوب صح على السؤال، والهدايا كانت عبارة عن مصاحف وأدوات مدرسية، وهو مركب ليا شاشة في اليت كنا بنشوف المشهد».

علاقة الحب بين العروسين

علاقة حب مدتها 6 سنوات جمعت بين العروسين الذين تجمعهما صلة قرابة: «أنا ورائد كان في بينا تعارف عادي عشان كنا قرايب، وبعد لما اتخطبنا بشكل رسمي حبينا بعض أكتر»، بحسب ما روته العروسة أميرة التي احتفلت بزفافهما الخميس الماضي.

دراسة الأزهر الشريف

العروسين كلامها درس بالأزهر الشريف، حيث تخرجت «أميرة» من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، وهذا كان سبب أساسي في عمل حفل زفافهم على الطريقة الإسلامية، وتم فصل الرجال عن السيدات كل في قاعة، وبحسب الزوجة: «احنا الاتنين دارسين في الأزهر الشريف، والعيلة كلها كمان، عشان كدا لما عملنا الفرح ده كان فطرة عندنا، ومينفعش نحتفل بيه إلا بالطريقة دي».