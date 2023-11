جامعة السويس تستقبل وفدا صينيا 7 نوفمبر

تستقبل جامعة السويس، وفدا جامعيا صينيا من جامعتي شنغهاي جياوتونغ وجياشينغ، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري؛ وذلك لإلقاء محاضرة علمية بكلية العلوم.

وأوضح بيان جامعة السويس، أن كلية العلوم بالجامعة سوف تستقبل وفدا صينيًا من جامعتي شنغهاي جياوتونغ Jiaotong Shanghai University وجامعة جياشينغ Jiaxing University، وتتضمن الزيارة إلقاء محاضرة علمية للدكتور Rhonghou liu الأستاذ بجامعة شنغهاي جياوتونغ بعنوان “Research and Development of Biomass Conversion Technologies"، بالإضافة إلى محاضرة أخرى للدكتور Weixing Cao الأستاذ بجامعة جياشينغ بعنوان“Effects of zeolite and trace elements on biogas production from alkaline hydrogen peroxide pretreated sweet sorghum bagasse slurry”.

وقال بيان الجامعة إن المحاضرة بقاعة مناقشات كلية العلوم، 8 نوفمبر الساعة 12 ونصف لكل مهتم بمجال الوقود الحيوي، والدعوة عامة لجميع منسوبي الجامعة.