حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض بعض لقاءات الأسبوع الماضي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض المشاركات الخاصة بلقاءات الأسبوع الماضي حول المرحلة المقبلة.

وقالت الحملة الرسمية عبر صفحتها: «تستمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استقبال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية، حاملين معهم رؤيتهم لكل الموضوعات، وكانت تلك اللحظات فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا».

وأضافت الحملة الرسمية: «نحن نؤمن بأن تواصل الحوار المفتوح هو المفتاح لبناء مستقبل مشرق لمصرنا العظيمة.

وتابعت الحملة الانتخابية: «ندعوكم جميعًا للانضمام إلينا في النقاشات والمناقشات المستمرة، وأن تشاركونا آراءكم وافكاركم حول المسائل التي تهمكم».