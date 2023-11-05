معلومات عن مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية.. خطوة لتوطين صناعة النقل

كشفت وزارة النقل، في تقرير لها، عن أبرز المعلومات الخاصة بمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية، موضحة أن المصنع يأتي في إطار حرصها على توطين صناعة النقل في مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن المصنع سيحقق فائضاً في الإنتاج يُستخدم للتصدير.

أبرز المعلومات عن مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

- المصنع يُنتج الفلنكات الخرسانية من طراز «RFI- 260».

- سيتواكب المصنع مع أحدث المواصفات العالمية.

- تم إنشاء المصنع باستثمارات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه.

- المصنع أنشأ لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.

- تحتاج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260.

- الطاقة الإنتاج للمصنع 500 ألف فلنكة / سنة.

القطار الكهربائي السريع

وفي سياق متصل، أكد وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، يعد بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، وضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة.

وأوضحت الوزارة، أن القطار يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وليخدم المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية بطول الجمهورية.