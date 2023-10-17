«النقل»: القطار الكهربائي السريع تجربة فريدة من نوعها تدخل مصر لأول مرة

أكدت وزارة النقل، في تقرير حديث لها، أن القطار الكهربائي السريع، الذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، يعد بمثابة تجربة فريدة من نوعها، تدخل البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات، تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

«النقل»: القطار الكهربائي السريع يوفر الآلاف من فرص العمل

وأضافت الوزارة، أن القطار الكهربائي السريع يخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك ربط المناطق الصناعية بمناطق الإنتاج في الموانئ البحرية مراكز التصدير، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية

وأوضحت وزارة النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريعة، ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة، بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر «أبو طرطور – قنا – أسوان» بموانئ التصدير، كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئي.