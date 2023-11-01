معلومات عن القطار الكهربائي السريع.. طفرة في حركة النقل بالصعيد

نقلة حضارية نوعية يشهدها الصعيد، مع مسار القطار الكهربائي السريع، والمحور الذي يمر به في مدينة قنا، ليحدث طفرة كبيرة في حركة النقل، وتوفير فرص استثمارية كبيرة من خلال مروره بالقرب من المناطق الصناعية وربط الصحراء الغربية مع الصحراء الشرقية ومدن محافظات الصعيد بعضها البعض.

القطار الكهربائي السريع في قنا

تستعرض «الوطن» أهم مميزات القطار الكهربائي السريع في محافظة قنا والصعيد بحسب وزارة النقل والمواصلات من عدة نقاط هي:

- إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات.

- من خلال هذا المحور يمر القطار الكهربائي السريع من الطريق الصحراوي الغربي مرورا بأعلي النيل وحتى الطريق الصحراوي الشرقي.

- المحور الجديد يخفف ضغط مرور السيارات على كوبري دندرة وينتج عن ذلك توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي، والطريق الصحراوي الشرقي.

- القطار الكهربائي السريع في محافظة قنا ومحافظات الصعيد يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية وتنشيط حركة التجارة.

- دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

- تمت مراعاة محطات القطار الكهربائي السريع أن تكون قريبة من الطرق والأماكن السكنية لخدمة سكان محافظات الصعيد.

القطار الكهربائي السريع يقلل مدة زمن الرحلة في الصعيد

- ضمن مسار الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع ( قنا - الغردقة - سفاجا وذلك للربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة ويضاعف حركة السياحة.

- منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر.

- تسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

- شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية طولها 2000 كم منها 1400 كم لخدمة صعيد مصر.