أسلحة الفصائل الفلسطينية في الحرب.. كبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة

منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» في يوم 7 أكتوبر الماضي، تُواصل الفصائل الفلسطينية مقازمتها أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة دون خوف أو تردد، إذ اعتمدت على العديد من الأسلحة خلال المعركة كانت منها قذائف الهاون.

ونشرت الفصائل الفلسطينة مقطع فيديو يشمل مشاهد من عملية إطلاق قذائف الهاون من عدة مواقع قصف آليات الاحتلال المتوغلة في محور جنوب غزة ومحور شمال غرب غزة وتسبب في حدوث خسارة كبيرة فيه.

معلومات عن قذائف الهاون

تعد قذائف الهاون عبارة عن قطعة مدفعية صغيرة ذات عيار قوي للضرب العمودي وهي من الأسلحة النارية قليلة التعقيد ويتكون مدفع الهاون من أنبوب معدني (فولاذ) في قاعدته إبرة أو مسمار إطلاق، وتعتمد على التلقيم من الأمام، وفقا لما ذكره موقع «defense arab».

تسمى قذائف الهاون بالقذائف الانشطارية عدة أنواع من القذائف، وأهمها القذائف المتفجرة والشظية قنابل مضيئة كما يمكن التحكم في توقيت انفجارها وهو سهل الحمل والفك والتركيب.

أنواع قذائف الهاون

وتتوفر من قذائف الهاون عدة أنواع منها القذائف شديدة الانفجار (HE) وأيضا القذائف الدخانية (SMK WP) وهى الفسفور الأبيض وقذائف الإنارة (ILLUM) وكذلك قذائف التدريب (PRAC).

وكانت الفصائل الفسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف ياسين 105، بحسب ما أعلنته قوات الفصائل الفلسطينية، في مقطع فيديو لها وهى محلية الصنع ومضادة للدروع، وتتميز بقدرة تدميرية عالية، وأسفرت عن تدمير العديد من الدبابات الإسرائيلية.

واستخدمت الفصائل الفلسطينية أيضا سلاح الطوربيد وهو سلاح يستخدم ضد الغواصات والسفن، وميزته أنه يعمل تحت الماء وذاتي الدفع، ويتم إطلاقه من غواصة أو سفينة أو طائرة.