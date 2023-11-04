معلومات عن مدرسة «الفاخورة».. قصفها الاحتلال الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

«قصفوا المدارس والمستشفيات والمباني والسكان»، هكذا عبر سكان فلسطين عن مآساتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ 7 أكتوبر الماضي، ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصفها لكل ما يصادفها في قطاع غزة ومناطق في فلسطين، لم ترحم كبيرا ولا صغيرا، حتى الحيوانات لم تسلم من بطشها، وكانت آخر جرائمها اليوم، قصف مدرسة «الفاخورة» التابعة لـ«الأونروا»، التي كانت تؤوي آلاف النازحين، مخلفة ورائها مئات الوفيات والجرحى.

في التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مدرسة «الفاخورة» الفلسطينية، بعد قصفها بقنابل الفسفور الأبيض، وفق الموقع الرسمي لـ«الأونروا» وموقع «الأيام» البحريني.

معلومات عن مدرسة الفاخورة

- تقع مدرسة «الفاخورة» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- تتبع المدرسة الفلسطينية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

- تعد ملجأ للكثير من النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون بها من غارات الاحتلال الإسرائيلي.

- في 6 يناير 2009، تعرضت مدرسة «الفاخورة»، لقصف مدمر بقنابل الفسفور البيضاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

- تسبب هجوم 2009، في استشهاد أكثر من 43 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين.

- في عام 2012، وجه ملك البحرين في ذلك الوقت، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتمويل المدرسة بالكامل وإعادة بناءها.

- جرى افتتاح مكتبة «البحرين للأطفال» في فناء مدرسة «الفاخورة»، تخليدا للأطفال الذين استشهدوا داخلها، بهدف تحويل المأساة إلى منارة علم ونور.

- استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وقصفتها بقنابل الفسفور الأبيض.

- خلف هجوم اليوم، سقوط 150 شخصا من الشهداء والمصابين، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

قصف جيش الاحتلال للمناطق الحيوية

وفي سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب في حريق كبير، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، وخزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.