«وعهد الله ما نرحل».. أطفال غزة يوجهون رسالة للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

مشهد يخطف القلوب، أبطاله أطفال غزة، علامات السعادة والفرحة والحماس كانت تسيطر عليهم، يهتفون بصوت عال بكلمات مبهجة على نغمات موسيقية عبرت عن مدى تمسكهم بأرضهم وبلادهم، لحظات وثقها مقطع فيديو نشره تلفزيون فلسطين.

رسالة قوية وجهها أطفال فلسطين للاحتلال الإسرائيلي

«وعهد الله ما نرحل»، تلك الكلمات التي رددها أطفال غزة النازحين داخل مدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة بصوت عال، يصفقون، فيما يلتف الأهالي حولهم.

أراد أطفال غزة أن يوجهوا رسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت جرائم بشعة في كافة مدن وقرى قطاع غزة، تسببت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين، وجاء الفيديو ليثبت قوة وصلابة الشعب الفلسطيني.

المشاهد الإنسانية لأطفال غزة

العديد من المشاهد الإنسانية لأطفال قطاع غزة، كانت كفيلة بامتلاك القلوب، ومنها مقطع فيديو تم نشره على تلفزيون فلسطين لشاب يلعب مع الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، محاولا أن يخفف شعورهم بالفقدان.

كانت علامات السعادة والفرحة تسيطر على الأطفال الأبرياء أثناء لعبهم في مقطع الفيديو، الأمر الذي نال تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: «الله يحفظكم ويعوضكم خير»، أيضا «اللهم احفظ هؤلاء الأطفال الأبرياء».

لحظات قاسية يعيشها أهالي قطاع غزة، بسبب القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء والمدنيين العزل، واستهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، ليسقط آلاف الشهداء والجرحى.