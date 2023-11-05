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حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي 

كتب:

سحر المكاوى
12:09 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف عن مواليد برج الجوزاء، الاندفاع والتهور، ما يسبب لهم الكثير من المشكلات، وذلك رغم طيبة قلوبهم.

كما يعرف عن مواليد برج الجوزاء اهتمامهم الشديد بالعمل، ما يجعله  يعاني في حياته الأسرية والعاطفية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء، على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب موقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى 

وفقا لحظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني، عليك أن تستثمر دعم زملائك ورؤسائك في العمل، لتحقيق التقدم التي تسعى له.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى 

وفقا لحظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي، اليوم تقضي أوقاتا سعيدة  مع الأحباب والأصدقاء.

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بقلم سحر المكاوى