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حظك اليوم برج الأسد السبت 4-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
برج الأسد

برج الأسد

يتمع مولود برج الأسد بذكاء حاد وشخصية قيادية، وهو محبوب ممن حوله، لكنه عنيد للغاية لدرجة أن البعض يصفه البعض بالغرور عند مقابلته لأول مرة، لأنه لا يقبل النقاش في أي موضوع يقتنع به، ولا ييأس من المحاولة ويشق طريقه بنفسه، وصاحب إحساس مرهف ورومانسي مخلص في حبه، وغيور على حياته وحبيبه وأسرته.

ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وتوضح «الوطن» حظك اليوم برج الأسد السبت 4-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد بأنك شخص مجتهد دائم السعي وراء تحقيق أحلامك وطموحاتك، فأنت مثار غيرة وحقد من حولك الذين يرون فى نجاحك خسارة لهم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

غيرتك الشديدة وعدم تفكيرك فى الطرف الآخر يسببان لك المشاكل ويشعرك بعدم القدرة على الاستمرار فى هذه العلاقة التى لا تجدى نفعًا، لذا عليك بتسوية أمورك قبل فوات الأوان.

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بقلم صفية النجار