عاجل.. هزة أرضية قوية تضرب ولاية تكساس الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تكساس الأمريكية، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تكساس على مسافة 44 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ميدلاند، و22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة ستانتون بولاية تكساس.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت في قوت سابق من اليوم الأحد، إن، هزة أرضية ضربت بقوة 4 درجات على مقيساس ريختر، على مسافة 20 كيلومترا شمال ستانتون، مضيفة عبر موقعها الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، كما نشرت الهئية الأمريكية، صورة كشفت عن موقع بؤرة الهزة الأرضية.