استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أبو ديس والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أبو ديس والخليل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اُستشهد شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، وصول إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال، إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

وفي إطار سياسة الاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة «36 عاما» من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.