حصيلة صادمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.. تدمير 40 ألف منزل و60 مدرسة و55 مسجدا

كشفت وزارة الأشغال الفلسطينية عن إحصاءات صادمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، إذ دمرت طائرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 ألف منزل منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

1.5 مليون نازح من قطاع غزة منذ بدء العدوان

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم، أنه خلال الـ30 يوما على بدء العدوان تسبب القصف المتسمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، مشيرة إلى أن أعداد النازحين تجاوز 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة نزحوا إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

تدمير 60 مدرسة منذ بدء العدوان على غزة

وأعلنت الوزارة تدمير نحو 60 مدرسة، وتضرر 220 أخرى بجانب تدمير 55 مسجدًا، ليبلغ أعداد النازحين منذ بدء العدوان 1.5 مليون شخص، بينهم 690 ألفًا و400 شخص يقيمون في 149 منشأة تابعة للأونروا، و121 ألف شخص آخرين في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى ونحو 99 ألفًا و150 شخصًا يقيمون في مدارس غير تابعة للأونروا.