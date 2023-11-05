التحالف الوطني: تجاوزنا 4 آلاف طن من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة

ناشدت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر، دول العالم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق مصر، موضحة أن مصر لن تتخلى عن دورها في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة.

المساعدات الإنسانية المصرية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا تجاوزنا 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني،كما أن مصر في مقدمة الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت أمين عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر، أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أننا نسعى لتقديم أفضل المساعدات إلى القطاع، مؤكدةً أن مصر لن تتخلى عن دورها في مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأوضحت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أنه يجب على دول العالم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق مصر.