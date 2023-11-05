هزة أرضية ضعيفة تضرب جزر الكناري الإسبانية

ضربت هزة أرضية بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر، جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي، على عمق 11 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الكناري على مسافة 39 كيلومترا شرق بلدية جراناديا دي أبونا بمقاطعة سانتا كروز دي تينيريفه التابعة لجزر الكناري جنوب غرب إسبانيا، وعلى مسافة 44 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من سانتا كروز دي تينيريفه.