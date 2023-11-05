«التعليم» تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالرقم القومي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، عبر موقعها الرسمي لوزارة التعليم، مشيرا إلى أنه على من يرغب في إعادة اجتياز التدريبات التقدم بطلب للمديرية التابع لها، إذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى، لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن للمعلمين الاستعلام الآن على نتيجة مسابقة المعلمين عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على خانة الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين.

- ادخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.