كل ما تريد معرفته عن التسجيل في مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا

يسعى مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، لتقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم التقليدي، الذين يرغبون في الحصول على شهادة مهنية بما يلبي احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا من خلال كادر تعليمي وإداري وتقني ذو كفاءة عالية، وتطبيق أحدث التقنيات التعليم به وفقا لمعايير الجودة الشاملة.

التسجيل في مركز التعليم المدمج

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«لوطن» إن التسجيل في مركز التعليم المدمج جامعة المنيا يتم مرتين في العام الدراسي، مرة في شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس، والمرة الثانية يبدأ التسجيل في شهر يوليو ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، ليؤدي الدارسون الامتحانات في شهر فبراير من العام التالي.

ويكون التسجيل في برامج التجارة، الزراعة، دار العلوم، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية تكنولوجيا التعليم، التربية النوعية الاقتصاد المنزلي، وفق رئيس الجامعة.

توفير فرصة التعليم المستمر

وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز التعليم المدمج جامعة المنيا يهدف إلى توفير فرصة التعليم المستمر وتقديم الخدمة التعليمية للراغبين فى رفع مستواهم العلمى والثقافي، وإتاحة الفرصة لمن لم تتح له فرصة التعليم الجامعي النظامي من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على شهادة مهنية في التخصص الذى يرغبون في دراسته، وإتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة لدراسة واستيعاب تخصصات مهنية آخرى، وتنمية وتحديث معلومات ومهارات العاملين بمفهوم التعليم المستمر، وتحقيق مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع وإتاحة الفرصة أمام المصريين العاملين في الخارج، وكذلك الوافدين للدراسة والحصول على مؤهل مهنى مع بقائهم متابعين لأعمالهم في محال إقامتهم.

كما يهتم مركز التعليم المدمج جامعة المنيا بالتطبيق الأمثل لاستخدامات تكنولوجيا التعليم، سعيا إلى الهدف المأمول من إيصال الخدمة التعليمية للجميع أينما كانوا، يهدف هذا النظام إلى تمكين الطالب من التحصيل واكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل سواء المصري أو العربي أو الأجنبي وذلك من خلال خطط وبرامج دراسية غير نمطية توفر فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية بالتعليم العالي.