وزير التعليم: تطوير 1000 مدرسة بالإسماعيلية وتدريب مديري المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة تأهيل المدارس التي ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية التي تشمل 1000 مدرسة بالتزامن مع سرعة توزيعهم على مدارس المحافظة.

وأضاف «حجازي» خلال لقائه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف سنويًا على مدار 5 سنوات.

وزير التعليم: نختار الأكفأ بين المعلمين

وقال وزير التعليم، إنه يتم العمل على اختيار الأفضل والأجود، لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير، مؤكدا ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة.

وأشار «حجازي»، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان «دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب» التي تستهدف مديري المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وقال «حجازي»، إن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل في إدارة المدرسة.

محافظ الإسماعيلية: المدارس الأقدر علي تربية جيل للمستقبل

وأكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدرسة والأسرة في تربية جيل سوي قادر على بناء مستقبل الدولة.

وقال الدكتور رضا حجازي إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع.