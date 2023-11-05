«العامة للاستثمار» تناقش تفاصيل إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات في مصر

نظم المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات في اليابان JAPIA، مائده مستديرة يترأسها حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك علي هامش الزيارة الترويجية لرئيس الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره لليابان.

استراتيجية الدولة لصناعة السيارات

وخلال اللقاء جرى استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، وفقا لروئة مصر 2023، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، كما جرى التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات تواجه الصناعة.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

بالاضافه إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يهدف إلى تنميه الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والآبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.

الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات

كما جرى استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع المهم، وتاكيد اهتمام الحكومة المصرية، لدعم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا المجال.

اهتمام الشركات اليابانية بالتواجد في السوق المصرية

وأعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر، كأحد أهم الأسواق الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

حوافز إضافية للشركات

وأكد «هيبة» أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة، ما يتوافق ايضا استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.