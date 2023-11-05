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وزير النقل: القطار الكهربائي السريع «فیلارو» سيصل من ألمانيا بداية 2024

كتب:

محمد عزالدين
12:15 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
القطار السريع

القطار السريع

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح وزير النقل لبعض نماذج العربات المصنعة محليا، والتي تعرض على هامش فعاليات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وقال وزير النقل خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا، وتعرضه القناة الأولى، إن مونوريل شرق النيل يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى البدء في تشغيله تجريبيا اليوم.

إنتاج مفاتيح السكك الحديدية 

وأشار إلى أنه يوجد ورشة بسيطة في منطقة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وقوامها الأساسي استيراد القضبان وتصنيع الإبر لعمل التحويل، ونبدأ في إنتاج بالتعاون مع إحدى الشركات النمساوية الرائدة لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

ولفت إلى أن أول قطار سريع إقليمي «ديسيرو» البالغ سرعته 160 كيلو في الساعة سيعمل على شبكة القطار الكهربائي السريعة، والتي تصل إلى 2000 كيلو ويجرى تنفيذها، موضحا أن القطار السريع « فیلارو» سيصل من ألمانيا في مطلع 2024 وسرعته 250 كيل وفي الساعة.

    

 

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