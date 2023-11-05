مدبولي يشهد افتتاح مركز التحكم والسيطرة لخط سكة حديد «بني سويف - أسيوط»

يشهد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، افتتاح مركز التحكم والسيطرة في المنيا لخط سكة حديد «بني سويف - أسيوط»، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا «TransMEA2023».

وقال المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، «نمتلك 10 آلاف كيلو سكة حديد، ويتمّ نقل يوميا 1.2 مليون راكب وسنويًا 5 ملايين طن بضائع وقد تم وضع خطة للنهوض بالمرفق ومنها تطوير نظم التحكم والسيطرة.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنَّه تمّ افتتاح الخط الأول بالمرحلة الأولى وهو «إسكندرية - القاهرة»، واليوم يتمّ افتتاح خط «بني سويف - أسيوط» وبرج المنيا للتشغيل والتحكم المركزي في المنيا.