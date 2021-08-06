وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021.. الشروط وخطوات التقديم

بعد إعلان وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021 يبحث الكثير من المستهدفين لهذه الوظائف من حاملي الشهادات المختلفة عن الشروط وخطوات التقديم، والتي أعلنت عنها الهيئة القومي للسكة الحديد، موضحة أنه سيتم فتح باب التقديم يوم 9 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل، وسيتم نشر تلك الوظائف بكل التفاصيل المتعلقة بها على بوابة الوظائف الحكومية يوم 9/8/2021 وحتى 8/9/2021.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تخصصات وشروط وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021

وقالت الهيئة القومية للسكة الحديد في بيان لها، إنه يمكن للمتقدمين لوظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021 الدخول على هذا الرابط، لمعرفة مجموعة من التفاصيل المهمة تعلقة بالوظائف الجديدة والتخصصات المطلوبة، موضحة أن عدد الوظائف المطلوبة يبلغ 250 وظيفة شاغرة بالهيئة لمجموعة من المهندسين للتعيين بدرجة مهندس ثالث.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021

-الميكانيكا.

-الكهرباء.

-التخصص المدني من الذكور لطبيعة العمل الشاقة.

وأوضحت الهيئة أن العمل بالوظائف الجديدة يكون بنظام الورادي، لافتة إلى أن هناك مجموعة من الوظائف المطلوبة في التخصصات الآتية:

-إلكترونيات.

-الاتصالات الكهربية.

-الحاسبات والنظم من الذكور والإناث.

للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

شروط التقديم لوظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021

-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء أو إلكترونيات والاتصالات الكهربية وحاسبات ونظم ومدني، من إحدى الجامعات المصرية.

-أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

-ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

-أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية والاختبارات التي تجريها الهيئة.

-الحصول على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

-أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي.

-أن يتم توريد مبلغ 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

خطوات التقديم لوظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2021

-التقدم بطلب شخصي خلال المدة 9/ 8/2021 حتى 8/9/2021 لمدة ثلاثين يوماً.

-يتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة التي تكون بها الوظيفة.

-ستتم عقد اختبارات كمرحلة أولى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات عنوان «13 شارع صلاح سالم مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات».

-يتم تسليم المتقدين أرقام الجلوس والمواعيد من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-15-25/9 /2021، وسيتم الاعلان عن ذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني http:jobs.gov.eg خلال نفس الفترة.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وظائف شاغرة تصل إلى 1500 وظيفة فنية في تخصصات مختلفة..

وأضافت الهيئة أن المستندات المطلوبة تتمثل في الآتي:

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- عدد 4 صور شخصية 4×6.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- أصل الحوالة البريدية بمبلغ 250 جنيها باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001.

- ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.

- يجب ألا يزيد السن على 30 عاما ولايقل عن 18 عاما.

- يجب ألا يقل مجموع الدرجات عن 65%.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت عن فتح باب التقديم لتعيين وظائف قيادية خالية «مدير عام»، بعدد من القطاعات المختلفة، موضحة أن التقديم يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة «مدير عام» في التخصصات الآتية:

-تنفيذ تجديدات السكة «بنية أساسية».

- صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة.

- الصيانة بمنطقة شرق الدلتا.

- ورش العباسية والإشارات.

- صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا.

- الصيانة بمنطقة غرب الدلتا.

- المتابعة وتطوير الأعمال.

- تخطيط الصيانة للإشارات «بنية أساسية».

- صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية.

- الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة شرق الدلتا.

- التخطيط والمتابعة للعربات.

قدرة على القيادة والتوجيه.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل.