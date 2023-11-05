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رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبي للمرحلة النهائية للخط الثالث للمترو

كتب:

مريم جاد
10:52 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
البدء التجريبي

البدء التجريبي

يشهد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، التشغيل التجريبى للمرحلة النهائية للخط الثالث للمترو، خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وقال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تستكمل تنفيذ شبكة من الجر الكهربائي تتكون من 5 خطوط مترو، و3 خطوط مونوريل، وخط كهربائي خفيف، و3 خطوط كهربائية سريعة، ومترو إسكندرية، وترام الرمل.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وتعرضه القناة الأولى، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يخدم إمبابة والبوهي القومية شمالا وبولاق الدكرور والجامعة جنوبا.

 

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