«التخطيط»: صرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مستفيد في 2022

استعرض تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم المشروعات المستهدفة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف التقرير، أنه في مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين، جرى صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، وإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، وتدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه.

دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية

وأوضح التقرير، أنه جرى إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاثة، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023.

استدامة تنظيم المعارض الموسمية

وتضمن التقرير، توضيح العمل على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى)، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين، جرى تطوير 50 مركز خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوي الوحدات المحلية بعدد 333 مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا على مستوى الجمهورية.