وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات، بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وزير التموين: تحسين كفاءة إنتاج الخبز المدعم يسهم في خفض نسب الفاقد والهادر

وخلال اجتماعه بمديري المديريات، أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية، وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم، يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

وزير التموين: إنذار أول وثاني وثالث لمن لا ينتج خبزًا مدعمًا جيدًا

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي سيكون الصرف بالصنف، والذي طُبق في عدد من المحافظات، وجارٍ تطبيقه في باقي المحافظات الأخرى تباعًا، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يسهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، لافتًا إلى أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

وفيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات، بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات، وأثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه واتحاد الصناعات المصرية أيضًا للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، التي تشمل "الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الألبان والأجبان" وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ، وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.