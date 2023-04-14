مكاتب التموين تواصل استقبال طلبات إضافة المواليد من الأسر الأولى بالرعاية

تستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، في استقبال طلبات الأسر الأولى بالرعاية المستحق لها التقديم على طلب إضافة المواليد على البطاقات، وإدراج أبنائهم للدعم التمويني ودعم الخبز.

إضافة المواليد للتموين

وتتلقى مكاتب التموين بالمحافظات، طلبات إضافة المواليد من الفئات المستحقة المحددين بـ5 فئات فقط، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي الفئات التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

طريقة تنزيل المواليد للتموين

ووفقا لطلبات المواطنين المقدمة لإضافة المواليد في مكاتب التموين والتي يتم تجميعها وإرسالها إلى مديرية التموين في المحافظة، ومن ثم تقوم المديرية أسبوعيا بإرسال إسطوانة مدمجة مجمع عليها كل طلبات المواطنين، إلى إدارة نظم المعلومات بديوان عام وزارة التموين من أجل فحص المستحقين واستبعاد باقي الطلبات المقدمة من غير المستحقين.

أسر غير مستحق لها إضافة المواليد

وأكدت مصادر في مطاتب التموين أن هناك أسر من الفئات الأولى بالرعاية ولكن لا يتم قبول طلبات إضافة المواليد منهم بسبب عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، وهي الأسر التي يبلغ عدد أفراد البطاقة لهم 4 أفراد، قائلة: «تُمنع إضافة المواليد للبطاقة فوق 4 أفراد، وتتم الإضافات فقط للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد حتى يتم استكمالها 4 أفراد فقط».