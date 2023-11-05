غلق 26 منشأة مخالفة وتحصيل 437 ألف غرامات فورية في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات المُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

حملات مكبرة في أحياء الإسكندرية لضبط الأسعار

‏‎وفى هذا الصدد، نفذت أحياء منتزه أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

تفاصيل الحملات على أسواق الإسكندرية في أسبوع

‏‎وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن تلك الحملات أسفرت عن غلق عدد 26 منشأة، والتحفظ على عدد 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرا متنوعا، بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر بـ437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

متابعة مبادرة خفض أسعار السلع

من جهته شدد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المُكبرة على المحال والأسواق ومتابعة مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.