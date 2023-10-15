أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة الإسكندرية

تعد أسعار وأماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، أحد أهم احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، والتي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 25% من قيمتها الأصلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار وأماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، والتي تشمل 7 سلع أساسية، هي: «الحليب، والسكر، والزيت، والمكرونة، والجبن الأبيض، والفول، والعدس»، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية.

أماكن مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، في فروع 7سلاسل محال تجارية كبرى، هي:

- فتح الله ماركت.

- كارفور.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون

- خير زمان.

- جملة ماركت.

- أسواق فتح الله.

أسعار مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية

وشهدت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، انخفاضا في الأسعار، كالتالي:

- بشاير حليب كامل الدسم 1 لتر 25 جنيها بدلا من 33 جنيها.

- خالتي بهية سكر 1 كيلو بـ27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- بساطة مكرونة 1 كيلو 17.6 جنيه بدلا من 21 جنيها

- عدس أصفر بالوزن 39.5 جنيه بدلا من 48 جنيها.

- فول مستورد بالوزن 20 جنيها بدلا من 26 جنيها.

- قلية زيت خليط 1 لتر 46 بدلا من 58.5 جنيه.

- جبنة فيتا/ إسطنبولي زيتون 500 جم بـ26 جنيها بدلا من 35.

- طبق بيض أبيض 30 بيضة بـ135 جنيها بدلا من 142.

- الصقر دقيق 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 19.

- زاد الخير أرز 1 كيلو 22 جنيها بدلا من 24.

- ساديا فراخ مجمدة برازيلي 99 جنيها بدلا من 120.

- مكرونة 1 كيلو بـ17.60 جنيه بدلا من 21.