حقيقة إصابة مريض داخل العناية المركزة بمستشفى القدس.. «القصف يهدم السقف»

لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائمها، إذ مازالت مستمرة في استهداف العديد من المستشفيات، كان أخرها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إثر قصف الأبراج المحيطة بها وتسبب في سقوط العديد من القتلى والإصابات.

إصابة مريض فلسطيني في قسم العناية المركزة

وواصلت قوات الاحتلال قصفها على المناطق المحيطة بمستشفى القدس، وتسبب في إصابة مريض في قسم العناية المركزة، وهو على سرير العناية في حالة خطيرة بمستشفى القدس، بالإضافة إلى عدد من الإصابات جراء القصف العنيف لمحيط المستشفى في منطقة تل الهوى في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار القصف حول محيط المستشفى

قال الدكتور مروان جيلاني المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ القصف بمحيط مستشفى القدس ما زال مستمرا منذ الصباح الباكر حتى الآن، ولم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانها، الأمر الذي جعل الوضع صعب للغاية في المستشفى.

استهدفت قوات الاحتلال أيضا عمارة تبعد 50 مترًا عن مقر مستشفى القدس والجمعية في منطقة تل الهوى، وتدميرها بالكامل وسقوط عدد من الإصابات والشهداء وذلك وفقا لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى القدس في غزة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

لم تقتصر جرائم قوات الاحتلال على المستشفيات فقط، ولكن استهدفت المدارس التي يقيم فيها النازحين، كان أخرها مدرسة الفاخورة في شمال غزة التي قصف الاحتلال جزء منها، وتسبب في سقوط العديد من القتلى والإصابات بالإضافة إلى الدمار الكامل الذي شهدته مدرسة الفاخورة.