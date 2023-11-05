فرنسا: نطالب بمزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ فرنسا تطالب بمزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، وأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة.

إدانة العنف في الضفة الغربية

وأكدت فرنسا أنها صوتت لصالح وقف إطلاق النار بغزة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، وأنها تدين عنف المستوطنين بالضفة الغربية، وتعمل على تفادي توسيع الحرب بغزة وإقرار حل دبلوماسي سلمي.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا إن مؤتمر باريس 9 نوفمبر عن الوضع في غزة سيتناول احترام القانون الدولي واحتياجات المياه والصحة والطاقة والغذاء، وأنه يحق للفلسطينيين العيش بسلام وندعم حقهم في دولة مستقلة.

فرنسا توجه الشكر لمصر

وأعربت فرنسا في وقت سابق عن شكرها العميق للسلطات المصرية لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتعاونها الوثيق في إدارة هذه الأزمة الإنسانية.

وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتي، مع أعضاء فريقه، توجهوا يوم أمس الأحد إلى العريش، لتسليم شحنة مساعدات إنسانية طارئة إلى الهلال الأحمر المصري لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أنه وبناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى إرسال هذه الشحنة بسرعة إلى مصر، والتي تتكون من تبرعات ومواد غذائية تم الحصول عليها من مركز الأزمات والمساندة، ولا سيما مستلزمات الطوارئ الطبية التي تمكن من علاج ما يصل إلى 500 مصاب بجروح خطيرة، وذلك بفضل جهود أفراد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ومصر وبفضل أيضا مساعدة وزارة القوات المسلحة الفرنسية.