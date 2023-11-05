«مرصد الأزهر»: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ظهر في عام 1971

قال الدكتور وسام حشاد، منسق وحدة رصد العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مخطط تهجير الفلسطنيين من غزة إلى سيناء ليس حديثا، إذ بدأ التفكير فيه عام 1971، لكن انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة واستعادة أراضيها أوقفت هذا المخطط.

مشروع تهجير الفلسطنيين بدأ في 1971

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «أعِيد التفكير في مشروع التهجير مجددا مع بداية عام 2000، إذ اقترح مسؤول إسرائيلي تنفيذ هذا المخطط مع بدايات عام 2005، إلا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رفض هذا المخطط».

النوايا المبيتة لتهجير الفلسطنيين

وتابع: «في عام 2017 وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية قالت إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في شبه جزيرة سيناء، ما يؤكد لنا جميعا النوايا المبيتة لتهجير الفلسطينيين، واستهداف مصر والإضرار بأمنها القومي، ما تجلى في 13 أكتوبر في تسريب وثيقة صادرة عن أجهزة الاستخبارات الصهيونية توصي بتهجير جميع سكان غزة قسرا إلى شمال سيناء، وإنشاء عدد من المخيمات فيها، وبعد ذلك إقامة مدن بصورة دائمة».