وكيلة «النواب»: العدوان الإسرائيلي على غزة يعمق أزمة الطاقة العالمية

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي على غزة بعد أزمات جائحة كورونا والحرب الروسية عظم من خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، مما يعمق أزمة الطاقة والآثار البيئية السلبية خاصة الاحفورية، التي أصبحت تهدد الحضارة الإنسانية على الكوكب.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأشارت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد، لمناقشة دراسة تحت عنوان: "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة وسوق الكربون"، والمقدمة من النائب عمرو عزت، إنه بعد نجاح مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ العالميcop27 بشرم الشيخ، في إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإنه في الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان، وأَعني به الحقوق البيئية، التي تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: "يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال أن تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه".

المصادر المتجددة وغير التقليدية

وأكدت فيبي فوزي أهمية الاعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية، لافتة إلى أنه من الإنصاف في هذا المجال الإشارة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول إلى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وصولاً إلى نسبة 50% بحلول عام2040.

مجلس الشيوخ

وشددت وكيلة مجلس الشيوخ على أن فرض ضريبة الكربون يعد نموذجاً ناجحاً للغاية في عدد من الدول، مضيفة: "أخشى أن نموذجنا في التنمية الاقتصادية والصناعية، ما يزال يحتاج المساندة والتعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب فرض ضريبة الكربون، كما قد يكون تطبيق فكرة أسواق الكربون أكثر ملائمة في المرحلة الراهنة.