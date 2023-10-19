جلسة مجلس الشيوخ حول العدوان الإسرائيلي.. تمسك بحق فلسطين و120 طلب كلمة

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أوضح بالتفصيل الموقف المصري تجاه ما يحدث من العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جلسة طائرة بمجلس الشيوخ

وأضاف «عبد المحسن»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أنه بداية من أمس جرى عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ، كانت جلسة ساخنة، حيث بحثت تداعيات العدوان الإسرائيلي ورفض سياسة التهجير من أرضهم، وبدأت بالإدانة الشرسة للعدوان المحتل.

حماية الأمن القومي المصري

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ أيد وفوض الرئيس السيسي في أي قرارات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم فلسطين في قضيته ودعوة الشعب المصري للتكاتف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة، ورفض فكرة التهجير للشعب الفلسطيني وتحية صمود للفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.

ولفت إلى أنه تقدم في جلسة مجلس الشيوخ أمس ما يقرب من 120 من الأعضاء طلبوا الكلمات للتحدث في الجلسة.