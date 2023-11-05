«السياحة»: نسعى إلى زيادة أعداد الصينيين الوافدين إلى مصر

أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن الوزارة تحرص على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما ي ظل شغف السائح الصيني بالمقصد المصري والحضارة والآثار المصرية القديمة.

تنفيذ حملات ترويجية مشتركة

وأشارت خلال لقائها مع ممثلي أحد شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إلى استعداد الوزارة على التعاون مع الشركة من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغني والفريد في المنتج السياحى المصري، وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين، نظرا إلى قدرتها على تلبية رغباتهم.

وأوضحت نائب وزير السياحة أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصيني، لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التى يمكن العمل من خلالها الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحي في الصين بأفضل طريقة ممكنة.

المشاركة بمعرض "COTTM بالصين

وأشار عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أن الهيئة ستشارك في الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين COTTM، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر المقبل في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصرى في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينى التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة.

وأكد إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين «البلوجرز» الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر، لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.