نائب وزير السياحة: نسعى لزيادة أعداد السياح الألمان والترويج للأماكن الأثرية

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اليوم الخميس، بعدد من مسئولي «FTI» أحد أكبر منظمي الرحلات الألمانية إلى مصر لمناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المستهدفة، وذلك بحضور عدد من مسئولي المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وخلال اللقاء، قدمت نائب الوزير عرضاً أكدت خلاله على أمن وأمان المقصد المصري، موضحة أن وزارة السياحة والآثار تحرص على المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين عن طريق التفعيل المستمر للدور الرقابي للوزارة للتحقق من استيفاء كافة المنشآت الفندقية والسياحية لمعايير السلامة والجودة.

سبل دعم الترويج السياحي في الخارج

كما أشارت غادة شلبي، إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة وسبل دعم الترويج السياحي في الخارج ومنها برنامج تحفيز الطيران، فضلاً عن تشجيع الحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحة الفريدة والغنية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتم مناقشة إمكانية تنظيم زيارات تعريفية للمدونين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام بالأسواق السياحية المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري، والتعرف على الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها.

استعراض برنامج الموسم السياحي الشتوي

واستعرض مسئولو FTI برنامجهم للموسم السياحي الشتوي وآخر تطورات حركة السياحة الألمانية إلى مصر، وأكدوا على أهمية المقاصد السياحية المصرية بالنسبة للسائح الألماني ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه نمو هذه الحركة وإيجاد حلول لها، إلى جانب مناقشة تعزيز سبل الترويج السياحي في الخارج للمقصد السياحي المصري.