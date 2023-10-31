نائب وزير السياحة: نهدف إلى الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة تولي السوق العربية والأفريقية اهتماما كبيرا، وتحرص على العمل على جذب حركة سياحية أكبر منهما وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة للوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضافت خلال مشاركتها بموتمر الاستثمار الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات» الذي أُقيم برئاسة الدكتورة هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن اختيار شرم الشيخ لعقد هذا المؤتمر جاء تأكيدا لما تشهده المدينة من تطور حيث أصبحت حاضنة لسياحة المؤتمرات.

تحقيق عائد استثماري في المناطق الواعدة

وأشارت شلبي إلي أن وزارة السياحة والآثار تحرص على جذب الاستثمار السياحي وذلك من خلال تسليط الضوء باستمرار على الإمكانيات الهائلة والمقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي تتمثل في المقومات الأساسية من شواطئ وثقافة وترفيه إلى جانب المنتجات الإضافية التي تعكف الدولة والوزارة على تطويرها مثل السياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية والسياحة الروحانية في منطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين، علاوة على الفرص الاستثمارية في عدد من المناطق السياحية التي تكفل للمستثمرين فيها النجاح في تحقيق عائد استثماري في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة ومطار سفنكس، ومدينتي الأقصر وأسوان.

تقديم تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، جهود الدولة في تقديم التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات لا سيما السياحة إلى جانب تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة التي تسعى دوما لتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار.